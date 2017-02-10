На чемпионате Европы в Париже (Франция) по академической гребле на тренажерах «Концепт 2» «серебро» в паралимпийской группе завоевала Жанна Цвечковская, обойдя чемпионку прошлого года Йоланту Майку из Польши, даугавпилчанка уступила бронзовой медалистке паралимпийских игр в Рио Перле Буж из Франции.

Эдуард Пупель в группе ТА из 31 участника занял 12 место. Людмила Иванова в группе до 40 лет и весовой категории до 61,5 кг была 4-й. Евгений Бобылев (U17) показал 6 время, а Ровоам Гаврилов – 11-й в группе U19.



Перед европейским первенством гребцы даугавпилсские гребцы успели провести контрольный старт в Таллинне на крупнейшем турнире Прибалтике на соревнованиях на «Концептах» - «Альфа 2017».



Ольга Свирская, повторив личный рекорд, выиграла в своей весовой категории. С новым рекордом соревнований и первым местом завершила старт Ж. Цвечковская, предыдущее лучшее время спортсменка улучшила на 15 секунд.



Диана Булаш (U17) финишировала третьей, Татьяна Григорьева четвертая (- 61,5 кг).