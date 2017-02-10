Количество Даугавпилчан, нуждающихся в финансовой помощи, в городе не уменьшается. Старые помещения давно не вмещают очереди из жителей, которые приходят подать заявления на различные виды помощи. В целом уровень жизни горожан в лучшую сторону существенно не меняется, несмотря на громкие заявления ответственных лиц о развитии города. Зато в Даугавпилсе откроется еще один центр социального обслуживания клиентов Социальной службы.
Произойдет это 13 февраля в 8.00. Располагаться он будет по адресу ул. Лачплеша, 39. В Центре обслуживания клиентов можно будет оформить статусы малоимущих и малообеспеченных, а также все виды социальных пособий и материальной поддержки, подать заявления в электронном виде. Прием посетителей социальные работники будут вести в двух залах.
Помимо Отдела социальной помощи Социальной службы в Центре разместится Даугавпилсское отделение Латвийского Красного креста, где лица со статусом малоимущих , а также попавшие в кризисную или чрезвычайную ситуацию смогут получать комплекты помощи от ЕС.
Центр обслуживания клиентов Учреждения Даугавпилсского самоуправления «Социальная служба» на ул. Лачплеша, 39 будет принимать посетителей:
Понедельник 8.00 - 12.00, 13.00 -17.45
Вторник 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45
Среда 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45
Четверг 8.00 - 12.00, 13.00 -16.45
Помимо Отдела социальной помощи Социальной службы в Центре разместится Даугавпилсское отделение Латвийского Красного креста, где лица со статусом малоимущих , а также попавшие в кризисную или чрезвычайную ситуацию смогут получать комплекты помощи от ЕС.
Центр обслуживания клиентов Учреждения Даугавпилсского самоуправления «Социальная служба» на ул. Лачплеша, 39 будет принимать посетителей:
Понедельник 8.00 - 12.00, 13.00 -17.45
Вторник 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45
Среда 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45
Четверг 8.00 - 12.00, 13.00 -16.45
Пятница 8.00 - 12: 00 (по предварительной записи у консультанта лично или по тел. 654 49907 или 654 49908)
Комп ежемесячно всем одарит пособиями и льгодами и порядок А работников соц службы на улицу с метлой . Пусть на улицах будет чисто
Марк Каганцов
В Израиле бесплатная столовая
ТАМХУЙ названье носит неприличное.
А пища там действительно...отличная!
Сам пробовал и в том даю вам слово я.
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