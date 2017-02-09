На предприятии «Labiekārtošana-D» прошёл конкурс на закупку семян цветов и черенков однолетних растений в наступившем 2017 году.

Победителем признана фирма «Onava» из Юрмалы. Рассаду она поставляет не первый год, и нареканий на качество посадочного материала у специалистов нет. Черенки ампельных цветов для пирамид и навесных горшков поступят к началу марта, а семена уже высажены в лотки и проросли. Проведена первая пикировка – пересадка всходов в высокие и просторные ящики с более плодородной почвой для лучшего развития корневой системы. Приобретено порядка 30 видов цветов и каждый со своим оттенком. Одних только бегоний 12 разновидностей.

По словам агронома предприятия Элеоноры Якубсевичене, предположительно в середине марта проросшие летние цветы пересадят в новую, просторную, оснащённую всем необходимым теплицу предприятия. К лету они переселятся на городские клумбы. Черенкам растений уготована аналогичная судьба. Всего за сезон цветы меняют не менее трёх раз. Первыми в марте высаживают анютины глазки, потом расцветают посаженные осенью тюльпаны и затем очередь доходит до летних цветов.