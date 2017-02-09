Осуществить мечту детства и кардинально изменить образ жизни не побоялся Алексей Михеев. Вместе с семьей он переехал из Даугавпилса в деревню — и даже занялся овцеводством, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

О своем переезде за город — в Таборскую волость Даугавпилсского края — Алексей Михеев совершенно не жалеет. При этом связь с городом он не порвал окончательно: сыновья учатся в школе, а дочка ходит в даугавпилсский садик. Дорога — на машине — занимает 10-15 минут .



«Пошел пятый год, как мы переехали, пока только одни позитивные эмоции. Никаких сложностей с передвижением не возникает.



Дороги чистят. Зимы не ощущается. Большая часть дорог с асфальтовым покрытием», — комментирует Алексей.



Решение о переезде далось легко, дольше к этой идее привыкала супруга, рассказывает Алексей. «Моя жена родилась в Риге. Переехала сначала из Риги в Даугавпилс, после чего я ей рассказал, что мы переезжаем из Даугавпилса в село. Для нее это было существенно. С нами живет еще ее мать. Для них первый год был, наверняка, сложным, а сейчас разделяют мои мысли, наслаждаются так же, как и я, и одни позитивные мысли от того места, где мы находимся».



Однако на этом Алексей не остановился: «Пожили, обжились, осмотрелись по окраинам, что, чего, как. Через год родилась идея, которую вынашивал внутри давно, но не знал, как реализовать, а пользуясь случаем, что оказались на селе, вернулся к своим мыслям.



Давно интересовался овцеводством. В свое время даже хотел быть ветеринаром».

Так начался фермерский этап в жизни семьи Михеевых. Алексей купил участок земли рядом с домом. Приобрел старое здание, в котором в колхозные времена была зерносушилка — в нем для овец оборудовали загон. Параллельно Алексей связался с Латгальской ассоциацией овцеводства: «Получил консультации, подсказали, в каком направлении двигаться. Сделал ремонт, подготовил помещения, заказал животных. Они только родились в прошлом феврале. Это вся процедура оформлялась заранее, еще когда они были в утробе матери. Разговаривали о том, что мне надо создать свое стадо — в июле передали моих животных».



Быстрой отдачи от хозяйства Алексей Михеев не ждет. Он понимает, что это долгий процесс — и надо набраться терпения. Сейчас в стаде 65 голов, а в ближайшее время будет больше:



«Планируем держать 300-500 голов в дальнейшем, чтобы все это было оправдано, был бы сбыт. Сейчас у нас 65 голов, ждем пополнения. Часть пополнения пойдет на покрытие наших затрат, а вторая — на увеличение нашего стада».

Новое увлечение внесло изменения в привычном ритме жизни. Основной бизнес Алексея — охранная фирма, которой он управляет 12 лет: «Если раньше бывал дома после шести, то сейчас 4 дополнительных часа в день уходит на хозяйство. С семи до восьми на ферме, с восьми часов на основной работе, а вечером — с пяти и до семи — дополнительно надо за хозяйством присмотреть. Очень дети помогают, жена поддерживает. Хотя сначала все смотрели на мое увлечение со стороны — непонятно».

В хозяйстве дети — настоящие помощники: «Сыну 11 лет, и он очень хорошо владеет навыками — кормить животных, наполнять кормушки, следить за водой, сено разбросать вилами. Физически реально помогает».



11-летнему Эмилю на первых порах было непривычно, что у семьи появилась ферма с овечками, но мальчишка освоился и втянулся в процесс: «Когда лето было, на велосипеде сюда ездил. Помогал все обустраивать. Летом ездил на квадрацикле, помогал рабочим строить стены, забор. Еще кормлю барашков.



Иногда бывает тяжело, а иногда нет. В основном все решает настроение. Мне очень нравится, как они «бекают», смотреть, как они кушают. Пока они кушают, их можно гладить, пока не заметят».

Алексей отмечает, что на Эмиля можно положиться, но только силами семьи управиться сложно: «У меня есть помощник — это работник моей компании. Пригласил к нам. Он до знакомства со мной работал на большом хозяйстве в Литве и в Англии на ферме работал. Понимает, что надо делать. Благодаря его помощи вместе справляемся с уходом. В перспективе хотелось бы, чтобы стадо росло. По словам наших консультантов, наши помещения позволяют держать от 300 до 500 голов».



У Алексея трое детей: два сына — 11 и 15 лет — и дочка, которой 3 года.



«Средний сын обещает поехать в Елгавское училище и получить профессию ветврача. Может, реализует папину мечту. Дочке три года, и тоже говорит, что хочет лечить животных и присматривать за ними, но это ее выбор в дальнейшем, а средний нацелен серьёзно и говорит, что пойдет. У старшего сейчас такой возраст, когда в ближайшее время оценит ситуацию и выберет правильное направление.



Сейчас они все молодцы в спорте, растут, хорошо учатся, радуют родителей. Все прекрасно», — делится семейными радостями фермер.



Алексей хотел бы, чтобы лет через 5-10 латвийскую баранину можно было бы легко найти на прилавках. Фермер надеется, что в этом будет и его заслуга.