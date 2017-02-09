Даугавпилсская городская Молодёжная дума распространила недавно сообщение о "Кладовой возможностей". Цель платформы популяризации молодёжного потенциала «Кладовая возможностей» - в современной, интерактивной и краткой форме информировать молодёжь Даугавпилса об актуальных способах сотрудничества. Почему именно кладовая? Кладовая – это то место, где всё хранится. В нашем случае самое ценное - это творчество молодёжи, инновационные идеи, которые порой кажутся невыполнимыми.

Для раскрытия потенциала мы приглашаем смелую и творческую молодёжь наполнить «Кладовую возможностей» содержанием: писать, фотографировать, рисовать, снимать видео, комиксы и электронные книги, форматировать, режиссировать, заниматься другими захватывающими и нетривиальными делами в команде или самостоятельно. Мы заинтересованы в качественном и содержательном продукте, потому что вложенные усилия непременно оправдаются. Получи новые навыки, совершенствуй уже имеющиеся, создай своё портфолио или просто с пользой проведи своё свободное время.



Присоединяйся к нашей команде, заполнив заявочную анкету здесь https://goo.gl/forms/LugNhxDrEzEaQS6f2 до 16 февраля 2017 года.



Дополнительная информация: jaunatne@daugavpils.lv, 27096500