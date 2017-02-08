И действительно - судите сами...





В последнее время тема нежелания председателя самоуправления Яниса Лачплесиса исполнять свои обязанности и открыто общаться с прессой обсуждается все активнее.

Более 4 месяцев градоначальник игнорирует приглашения в программу «Диалог с городом» на радио Алиса Плюс, не появляется он также и в студиях других радиостанций. Получить аккредитацию на интервью с мэром для телевидения Alise Plus TV тоже не предоставляется возможным.



Пресс-служба думы, часть сотрудников которой перешли из компании Даутком на содержание городского бюджета с момента вступления Яниса Лачплесиса в должность мэра, тщательно оберегают своего руководителя от общения с журналистами. Столичные корреспонденты также лишены возможности получить комментарии от первого лица по интересующим их вопросам. Беспрецедентным стал случай игнорирования руководством города традиционной пресс-конференции в думе. Для того, чтобы получить комментарии по ряду вопросов, связанных с городом и принимаемыми думой решениями, журналистам в буквальном смысле приходится вылавливать Яниса Лачплесиса в коридорах думы. Но и в этом случае Янис Лачплесис трусливо сбегает от неудобных для него вопросов и демонстративно игнорирует журналистов, ссылаясь на то, что на вопросы отвечает только в рамках думской пресс-конференции. Забыв, вероятно, что и на нее он не приходит.



Так что нежелание Яниса Лачплесиса общаться с прессой становится всё более явным. В то же время, одновременно с этим, председатель самоуправления готов тратить десятки тысяч евро на рекламу из фонда на непредвиденные расходы. С конца прошлой недели вся страна обсуждает инициативу Даугавпилсского самоуправления подписать договор на рекламные услуги с Первым Балтийским каналом. На финансовом комитете депутаты большинством голосов инициативу мэра отклонили. Тем не менее ситуация наглядно вскрыла проблемы коммуникации думы с прессой.



Складывается ситуация, при которой действия руководства города перестают поддаваться логике. Для доклада о своих достижениях дума готова платить баснословные деньги одним СМИ, в то же время — избегает возможности давать информацию бесплатно другим представителям прессы. При таком раскладе, когда речь идет об односторонней коммуникации без возможности задавать вопросы и уточнять нюансы — информация теряет объективность и СМИ не могут максимально открыто информировать о происходящих событиях многотысячную аудиторию своих читателей, слушателей и зрителей.



Препятствуя прессе и потакая руководству города в нежелании коммуницировать со СМИ, можно констатировать, что явно раздутый штат пресс-службы Даугавпилсской думы не справляется с главной задачей журналистики — объективным информированием общественности в рамках демократических устоев.



При этом сам Янис Лачплесис, ранее комментируя необходимость введения новых должностей в своей пресс-службе из кругов дружественных СМИ, заявлял, что работа структуры нацелена на то, чтобы максимально эффективно доносить информацию горожанам о работе самоуправления.



Каким образом этот результат достигается, если руководство города вместе с пресс-службой полностью закрыты для масс медиа — судить можно с трудом.

Вероятно, в подобном тоталитарном режиме думе не остается ничего иного как выполнять свои функции за счет горожан, изыскивая возможности платить за размещение удобной информации из средств бюджета.