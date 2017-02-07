Как отмечает Latvijas Avīze, в полицейских заметках о каждом конкретном случае можно найти ценные советы и замечания для улучшения ситуации.

В каждом городе определены так называемые "черные точки" для пешеходов, где людей поджидает опасность.



В нашем городе, например, в одном из отчетов полиции рекомендуется установить на пересечении улиц Кандавас и Алеяс светофор во избежание аварий.