Один из телекоммуникационных операторов нашей страны провел опрос, насколько счастливыми себя чувствуют жители Латвии. Как оказалось, счастливыми себя в 2016 году считали 63% жителей Латвии, тогда как годом ранее — 70% населения.
Опрос показал, что женщины в целом чувствуют себя немного счастливее, чем мужчины, а самая счастливая возрастная группа — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Самой несчастной возрастной группой являются люди в возрасте от 55 до 74 лет, что и немудрено. Это люди, которые дорабатывают последние годы в надежде на пенсию, а также те, кто этой самой пенсии дождался и теперь, вероятно, аж не знает, что и делать со свалившимся на голову счастьем в виде мизерного дохода.
Кроме того, результаты исследования показывают, что не состоящие в браке люди счастливее вдовцов, а люди с более высоким уровнем образования чувствуют себя счастливее, чем те, у кого уровень образования ниже.
Что касается взаимосвязи доходов и ощущения счастья, то во всех категориях доходов результаты похожи, за исключением людей с низкими доходами, у которых ощущение счастья значительно ниже, что тоже вполне понятно.
Также результаты исследования свидетельствуют, что жители Латгалии чувствуют себя более счастливыми, чем жители окрестностей Риги. Вот уж по истине сюрприз!
Кроме того, результаты исследования показывают, что не состоящие в браке люди счастливее вдовцов, а люди с более высоким уровнем образования чувствуют себя счастливее, чем те, у кого уровень образования ниже.
Что касается взаимосвязи доходов и ощущения счастья, то во всех категориях доходов результаты похожи, за исключением людей с низкими доходами, у которых ощущение счастья значительно ниже, что тоже вполне понятно.
Также результаты исследования свидетельствуют, что жители Латгалии чувствуют себя более счастливыми, чем жители окрестностей Риги. Вот уж по истине сюрприз!