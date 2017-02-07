Один из телекоммуникационных операторов нашей страны провел опрос, насколько счастливыми себя чувствуют жители Латвии. Как оказалось, счастливыми себя в 2016 году считали 63% жителей Латвии, тогда как годом ранее — 70% населения.

Опрос показал, что женщины в целом чувствуют себя немного счастливее, чем мужчины, а самая счастливая возрастная группа — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Самой несчастной возрастной группой являются люди в возрасте от 55 до 74 лет, что и немудрено. Это люди, которые дорабатывают последние годы в надежде на пенсию, а также те, кто этой самой пенсии дождался и теперь, вероятно, аж не знает, что и делать со свалившимся на голову счастьем в виде мизерного дохода.



Кроме того, результаты исследования показывают, что не состоящие в браке люди счастливее вдовцов, а люди с более высоким уровнем образования чувствуют себя счастливее, чем те, у кого уровень образования ниже.



Что касается взаимосвязи доходов и ощущения счастья, то во всех категориях доходов результаты похожи, за исключением людей с низкими доходами, у которых ощущение счастья значительно ниже, что тоже вполне понятно.



Также результаты исследования свидетельствуют, что жители Латгалии чувствуют себя более счастливыми, чем жители окрестностей Риги. Вот уж по истине сюрприз!