«Даугавпилс/ЛЖД Карго» установил новый рекорд чемпионата, забросив в течение одного матча 18 шайб. Под раздачу попал аутсайдер первой лиги чемпионата Латвии по хоккею «Юрмала» - 18:5.

Три матча даугавпилчане провели с «курортниками» и каждый раз сопернику прилетало более 10 шайб. Самым результативным стал Вадим Вабищевич – 11 очков (6+5), Артур Кузьменков – 10 (1+9).



В чемпионате U16 «Даугавпилсская ДЮСШ» на своем льду принимала женскую команду «Лайма», которая играет вместе с мальчишками в этой группе.



У «Лаймы», являющейся базовой командой сборной Латвии в чемпионате ноль побед и встреча 5 февраля в Даугавпилсе не стала исключением. «Сине-белые» не пощадили голкипера женского клуба, набросав 17 шайб, но одну все же пропустили. Матч прошел без штрафов, не одна из сторон не отправлялась на скамью штрафников.



Двое игроков в течение матча набрали 6 очков (2+4) – Артем Третьяков и Эдий Григорьев. Криступас Блажис набрал 5 очков (3+2).



В чемпионате Латвии U16 даугавпилчане идут на 4 месте – 33 очка. Тройка лидеров: «Ако» - 47, «Валмиера» - 42, «Рига 2002» - 41.



«Даугавпилсская ДЮСШ» U14 4 февраля на своем льду уступила лидеру чемпионата «Рига 2003» - 2:5. В первом периоде даугавпилчане уступали – 0:2, но до перерыва успели отыграться – 2:2, забили Роман Радивия и Николай Фетисов. Однако в оставшееся время гости все же добились благоприятного для себя исхода. Даугавпилс с 26 очками находится на 9-м месте. Лидирующая тройка: «Динамо 03» - 55, «Рига 2003» - 54, «Призма/Пардаугава 03» - 52.



Не смогли справиться с лидерами также даугавпилчане в чемпионате U12. Поражение от «Призмы/Пардаугавы 05» - 3:4. Дважды по ходу встречи хозяева льда отыгрывались и один раз вели в счете, но в итоге столичный клуб упрочил свое лидерство в первенстве. «Даугавпилс» с 26 очками на 9 месте.



В первенстве МХЛ ХК «Рига» 4-5 февраля провел во Владивостоке. В первый день рижане проиграли местному «Тайфуну» - 2:3 по буллитам. Кирилл Галоха набрал 2 очка (1+1).



На второй день «львы» разгромили хозяев льда – 5:1. Счет в матче открыл Артем Панкевич. К. Галоха оформил 3 очка (1+2).



Свою пятую игру в КХЛ за «Динамо» (Рига) провел Имант Лещев. Рижане 5 февраля уступили на выезде «Барысу» (Астана) – 0:1. Имант провел на льду 10 минут (12 смен), заблокировал 2 броска, 1 раз бросил по воротам.