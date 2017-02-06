Игроком января в НЖБЛ была признана игрок ДУ Лиза Чумика. В первом месяце года баскетболистка сыграла два матча, в которых «студентки» одержали крупные победы над «Салдусом» - 76:32 и «Ридзене/ТТТ кадеты» - 100:42.

В текущем сезоне Лиза сыграла во всех матчах регулярного чемпионата – 10, со средним коэффициентом эффективности +14, со средним набором очков – 9,6 (первый показатель у Лауры Грибусте – 10,4), количество подборов – 7,4 (Инга Бородавко – 7,9). В среднем за игру у Лизы 3,5 результативных передач.