На этой неделе в Латвию снова придут морозы. Под влиянием антициклона с понедельника температура воздуха в Латвии понизится, а тучи рассеются, сообщает Global Forecast System.



В понедельник утром температура воздуха заметно снизится. В Курземе похолодает до -4..-9 градусов, в восточной части Латгалии до -12..-15, в Видземе местами до -17..-23. Погода будет сухой и солнечной.



Во второй половине недели в Латвию могут снова прийти теплые воздушные массы со стороны моря, и температура воздуха повысится.



По прогнозам синоптиков, сильные морозы возможны и во второй половине.