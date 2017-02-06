В Даугавпилсе началась запись на курсы гидов для туристов, организованные Агентством туризма и информации.

Цель данных курсов - дать как можно более полную информацию о Даугавпилсе, его туристических объектах и местах для осмотра, подготовив специалистов, которые будут работать в городе в сотрудничестве с Агентством туризма и информации самоуправления.



Подавать заявки на участие в курсах призывают позитивно настроенных людей, коммуникабельных и творческих; тех, кто заинтересован в получении новых знаний и навыков и готов работать с иностранными и местными туристами, популяризируя Даугавпилс.



Курсы будут включать как теоретические, так и практические занятия. В конце предусмотрен экзамен, после успешной сдачи которого можно получить документ об окончании курсов гидов. После этого будет возможность обратиться в комиссию по сертифицированию туристических гидов и получить сертификат Даугавпилсского гида для туристов.



Подать заявку на участие в курсах можно до 15 февраля в Даугавпилсском Агентстве туризма и информации.