С 1 февраля на три месяца изменен маршрут автобуса номер 10А «Автостанция - Ругели» (Ругельская начальная школа нр. 3).



Для удобства жителей, желающих попасть в центр города, была установлена временная остановка за перекрестком улиц Нометню и Пуце. Расписание автобуса номер 10А от остановки «Pūces iela»:



По рабочим дням:



В центр: 09:41, 12:36, 15:14, 18:11, 19:36

В Ругели: 11:39, 13:39, 17:54, 19:19





В выходные дни:



В центр: 09:36, 11:05, 14:30, 17:32

В Ругели: 10:50, 12:09, 13:39, 15:34, 17:15