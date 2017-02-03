Более ста спортсменов вели борьбу за «Кубок Даугавпилса 2017» по таеквондо. Команда «Джитай» в итоге на домашнем турнире заняла второе командное место из 12 клубов. Победителями стали представители клуба «Вольф» (Витебск), а третье у «Хансу» из Риги.

Ближайшие мероприятия у даугавпилсских таеквондистов - это внутренний турнир, латвийские сборы для кадетов и юниоров и международные турниры в Витебске (Беларусь) и Калининграде (Россия).



По итогам выступлений на этапах Балтийского кубка 2016 года лучшим среди спортсменов в кадетской возрастной категории был признан Антон Вавилов.



Результаты «Кубка Даугавпилса 2017»

1 место

Антон Вавилов (кадеты, +65 кг)

Кевин Конопецкий (кадеты, - 49 кг)

Кирилл Иванов (юниоры, - 68 кг)

Илья Чемис (юниоры, - 73 кг)

Анастасия Королева (кадеты, - 47 кг)

Надежда Ефимова (кадеты, - 47 кг)

Виктория Соболева (юниоры, - 55 кг)



2 место

Роман Бруков (кадеты, - 45 кг)

Юлия Павлюкова (дети, - 23 кг)

Дзинтар Богданов (кадеты, - 37 кг)

Андрей Лапковский (юниоры, - 59 кг)

Даниил Угаринко (юниоры, - 68 кг)

Глеб Позняк (юниоры, - 73 кг)



3 место

Даниил Харламов (дети, - 40 кг)

Кирилл Павлюков (дети, - 29 кг)

Максимилиан Лещук (дети, - 40 кг)