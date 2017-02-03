Социальная служба Даугавпилса сообщает, что в связи с большим числом клиентов, которым полагаются подарочные комплекты, их выдача продолжится и в феврале.
Комплекты можно получить до 28 февраля 2017года:
- лежачим персонам с инвалидностью - сладости и набор консервов. Выдаваться будут в секторе социальных услуг для лиц с инвалидностью и пожилых людей Отдела социальных услуг (Виенибас, 8, 5-й каб);
- лицам, которые получают услугу надомного обслуживания - сладости и набор консервов Выдаваться будут в Бюро обслуживания на дому Отдела социальных услуг (ул. К. Валдемара, 13, 1-й этаж);
- детям до 14 лет (включительно) из семей, которым в установленном нормативными актами порядке назначен статус малоимущей или малообеспеченной семьи (лица) - комплект сладостей. Выдаваться будут в секторе организации социальной работы и социальных услуг для совершеннолетних персон Отдела социальных услуг (улица Виенибас, 8, 13-й каб);
- детям с инвалидностью и детей, которым сиротским судом назначен уход вне семьи - комплект сладостей. Выдаваться будут в секторе организации социальной работы и социальных услуг для семей с детьми Отдела социальных услуг (ул. К. Валдемара, 13, 1-й этаж).