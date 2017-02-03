В этом году бюджет автодорожной отрасли на 10% превышает прошлогодний. Для дорожно-ремонтных мероприятий это означает, что главные шоссе государство будет приводить в порядок в прежних объемах, а вот 10-процентную прибавку направит на большее число ремонтов региональных и местных дорог, заявил министр сообщения Улдис Аугулис (СЗК) в передаче Латвийского радио 4 «Действующие лица».

Грунтовые дороги ухудшаются. Поэтому то, что мы получим сверх прошлогодней суммы бюджета, мы будем больше выделять на ремонт местных и региональных дорог. Конечно, повышение на 10% не значит, что мы сможем что-то улучшить уже завтра к обеду. Потребуется время, чтобы привести в идеальное состояние дорожный фонд, который декабрьским решением [правительства] мы уже на пол-шага подвинулись. Уже есть решение, что 100% поступлений от продажи «евровиньеток» уходит на содержание автодорог, и что если сборы акциза на нефтепродукты превышают плановые в конкретном году – эти деньги тоже идут в следующем году на ремонт дорог.



По оценкам Министерства финансов, если ВВП повышается на 5% в год, то на 5% вырастает и финансирование дорог. Но чтобы нам хватало, и мы могли преодолеть ту «яму», которая возникла за 20 лет недофинансирования отрасли, нам ежегодно нужно добавлять к имеющемуся финансированию по 440 миллионов, чтобы в обозримом будущем все дороги в Латвии были в хорошем состоянии», - резюмировал министр.