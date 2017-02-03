Сегодня, 3 февраля, состоится заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на котором планируется объявить проведение 3 июня выборов дум городов республиканского значения и краев, сообщила руководитель информационного отдела ЦИК Кристине Берзиня.

По закону, ЦИК должна объявить выборы самоуправлений не позднее чем за три месяца до запланированного дня выборов.



Несмотря на то, что день выборов - первая суббота июня - установлен законом, объявление выборов необходимо потому, что число избираемых депутатов думы конкретного самоуправления устанавливается в соответствии с числом жителей этого самоуправления, зарегистрированных на день объявления выборов в Регистре жителей.



Напомним, что в Даугавпилсскую думу будут выбираться 15 депутатов. Каков будет состав думы нового созыва, появятся ли новые лица? Это будет зависеть от волеизъявления Даугавпилчан.