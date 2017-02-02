Нынешний сезон 2016/2017 года Даугавпилсский театр собирается продолжить пятью премьерами, среди которых самое важное событие – постановка пьесы Франциса Трасунса Nūgrymušõ pile («Затонувший замок»), посвященная столетию Латгальского конгресса.

4 февраля состоится премьерный показ спектакля Purva bridējs (-i) («В трясине») режиссера Юриса Йонелиса. В основе спектакля лежит новелла Рудольфа Блауманиса, написанная в 1898 году; драматургию постановки создала прозаик и драматург Агнесе Руткевича.

В честь праздника женщин 8 марта зрителей ждет премьера комедии Валентина Красногорова на русском языке «Любовь до потери памяти». Режиссер Ивар Лусис хорошо известен даугавпилсским любителям театра своими спектаклями «Отчаянные домохозяйки», «Палата бизнес-класса», «Детектор лжи» и «Битва экстрасенса».

В апреле в Даугавпилсский театр вернется режиссер Паула Плявниеце, на этот раз она будет ставить спектакль на русском языке по мотивам фильма «Торжество» (1998 год) Томаса Винтерберга. Над драматургией постановки работает Юстина Клява.

На 6 мая запланирована премьера спектакля «Затонувший замок», посвященная столетию Латгальского конгресса. К работе над спектаклем привлечены признанные мастера: режиссер Олег Шапошников, композитор Карлис Лацис, хореограф Агрис Данилевич, художницы Инга Бермака Апиаха и Агнесе Лейланде, хор «Даугава» и другие. В мае эту постановку можно будет увидеть и на сцене Латвийского Национального театра.

В этом сезоне также будет премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» - одной из дипломных работ выпускников программы «Театральное искусство» Даугавпилсской средней школы дизайна и искусств Saules skola.

Даугавпилсский театр продолжит традицию проведения Дней Даугавпилсского театра в Риге. Гастрольные спектакли пройдут с марта по май на сценах театра «Дайлес», Латвийского Национального театра и Рижского Русского театра имени Михаила Чехова. Уже в марте Дни Даугавпилсского театра откроются в театре «Дайлес» тремя спектаклями – «Опасный поворот», «Чужой праздник» и «Битва экстрасенса». 19 апреля на сцене Латвийского Национального театра можно будет увидеть спектакль «Полюбил дурак дурочку» (режиссер Дж. Дж. Джиллинджер). Еще в планах Даугавпилсского театра – гастроли в Литве и Беларуси.

Билеты на спектакли Даугавпилсского театра можно приобрести в кассе театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.