Мариса Бозовича, директора Агентства развития Латгальского региона с главным офисом в Даугавпилсе, называют автором идеи о создании в Даугавпилсе Музея шмаковки. В городе этот туристический объект завоевал немалую известность. А вот к самому г-ну Бозовичу во многих латгальских самоуправлениях относятся очень критически.

Возглавляемое Марисом Бозовичем Агентство развития Латгальского региона решило покинуть Резекненское самоуправление. Чуть раньше эту организацию покинули Дагда и Краслава, а сейчас к выходу готовится и Резекненский край. В Агентстве предполагают, что если продолжится отток участников (самоуправления финансируют деятельность Агентства развития), то вскоре встанет вопрос о закрытии Агентства.



Самоуправления полагают, что их членство в Агентстве не стоит тех денег, которые приходится платить за участие. Основные претензии у руководителей «взбунтовавшихся» краев и городов примерно одинаковые: плохая коммуникация, неэффективное и нецелесообразное использование средств, отсутствие отчетов о работе. Мэр Резекне Александр Барташевич вообще, заявил, что уже 3 года пытается повлиять на эффективность работы агентства, но безуспешно. По его словам, причиной некачественной работы является элементарная человеческая лень, желание чиновников получать зарплату и при этом ничего не делать.



Когда-то Агентство развития Латгальского региона было создано, чтобы продвигать проекты туристического и культурного характера в Латгалии. И, в случае с Даугавпилсом, все обстоит не так и плохо. Местное самоуправление, кажется, не намерено оставлять организацию. Более того, директора Агентства Мариса Бозовича называют автором идеи проекта по созданию в городе Музея шмаковки (того самого, открытием которого так гордился мэр города, и открыть который не удавалось очень долгое время).



По неофициальной информации, идея Мариса Бозовича создать в Даугавпилсе музей латгальского самогона встретила горячую поддержку у главы самоуправления Даугавпилса. Было даже найдено место - бывший клуб "Бонус", решено было также сделать ремонт. Однако, реализация проекта затянулась настолько, что самоуправление упустило возможность использовать на открытие музея средства из европейских фондов. Так что, оплачивать ремонт и создание экспозиции пришлось из средств городского музея. Открывался он долго и мучительно, но все же, заработал в прошлом году, примерно на год позже намеченного срока. Сейчас музей является одной из главных гордостей Даугавпилсской думы и финансируется из средств городского бюджета.