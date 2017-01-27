Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал ситуацию с тарифом на тепло в Даугавпилсе, который существенно превышает тариф на тепло в столице. На сегодняшний день тариф на тепло в Даугавпилсе стоит 47,41 евро за мегаватт-час, а в Риге – 42,54 евро. По информации предприятия Daugavpils Siltumtīkli прогнозируемый тариф на тепло в феврале достигнет 48,18 евро за один мегаватт-час.

Ушаков отметил, что обязанность каждого самоуправления – работать на благо горожан. По его словам руководство Даугавпилса с этой функцией справляется плохо.



«Не могу себе представить передачу мощностей рижских Теплосетей – частным предпринимателям. Искусственно завышен тариф на тепло; себестоимость самостоятельно произведенного тепла в 2 раза выросла за три года мэрства Яниса Лачплесиса («Единство»/Латгальская партия) и увеличила коммунальные платежи и налоговые поборы правящих. Это напоминает мне ситуацию с Солвитой Аболтиней («Единство»/Латгальская партия), которая годами «ставила к стенке» всю страну, – сказал Нил Ушаков. – В этом плане Я. Лачплесис от нее ничем не отличается. И если пир «Единства»/Латгальской партии продолжится – Даугавпилс ожидает печальная участь».



«Уровень безработицы ежегодно растет, проекты развития отсутствуют, городской бюджет распределяется между своими однопартийцами – в то время как Рига через Фонд выравнивания финансов самоуправлений ежегодно перечисляет Даугавпилсу от 10 до 15 миллионов евро! Грустно смотреть, как этими деньгами распоряжается даугавпилсский мэр», – пояснил Ушаков.