Председатель Даугавпилсской избирательной комиссии Анна Кокина предложила депутатам думы рассмотреть вопрос о переносе одного из избирательных участков.

На заседании народные избранники поддержали решение перенести избирательный участок № 171 из помещения 26 детского сада на ул. Шаура 20 в помещения Центра компетенции профессионального образования Даугавпилсского строительного техникума на ул. Ятниеку 87.



В 26 детском саду запланированы строительные работы.