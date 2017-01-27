Даугавпилсская дума приняла решение попросить разрешение на заём в Госкассе в размере 587 000 евро на строительство променада в Стропах.

Заём планируется оформить на 20 лет и процентной ставкой Госкассы. Взять средства дума хочет в этом году, а возврат средств начать в марте 2018 г. Возврат займа самоуправление гарантирует из средств бюджета. Софинансирование проекта со стороны думы составит 195 716 евро.



Как уже сообщалось ранее, променад по протяженности будет около 3 км. Запланирована зона отдыха вдоль берега Большого Стропского озера от Даугавпилсской региональной больницы до пляжа "Stropu vilnis". Проект разработала фирма "Arhis".



Строительством променада, а также оборудованием его освещения займутся, по результатам проведенного ранее конкурса, фирмы "Latgales Ceļdaris" и SIA "Moduls interjers".