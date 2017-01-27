День снега пройдет 29 января на Стропской эстраде. В рамках празднования запланированы различные развлечения для Даугавпилчан и гостей города.

Как пояснила исполняющая обязанности руководителя Департамента по делам молодежи и спорта Ольга Ессе, совершенно не важно, будет ли в этот день на улице снег или все уже расстает. Мероприятия запланированы таким образом, что о снеге можно будет помечтать, пофантазировать и несмотря ни на что порадоваться зимним забавам.



В рамках праздника организаторы запланировали различные конкурсы. Один из них — это конкурс оригинальных транспортных средств. К участию приглашаются команды со своим необычным транспортом. Начало конкурса в 13.00.

Состоится в этот день и конкурс снеговиков. В зависимости от погоды, можно будет либо лепить настоящих снеговиков, либо рисовать их. Запланирована также игра по ориентированию.

В празднике в Стропах примут участие и иностранные гости: молодежь из Македонии, Испании, Португалии, Румынии.



Время проведения Дня снега на эстраде в Стропах с 12.00 до 14.00.