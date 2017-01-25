В 19.00 сотрудники Государственной Пожарно-спасательной службы получили вызов на ул. Дзелзцелю. Там вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме. Прибыв на место, пожарные констатировали, что в квартире на третьем этаже горит диван (площадь возгорания составила 4 кв.м.).

В пожаре пострадали двое человек - мужчины 51 и 61 лет. Они отравились продуктами горения и были переданы в руки медиков.



Параллельно пожарным пришлось эвакуировать из дома 15 человек. Пожар был ликвидирован к 19.54.