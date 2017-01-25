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В ДАУГАВПИЛСЕ
Даугавпилчан приглашают на встречи выпускников
(5)
25.01.2017 06:02 | Автор: nasha.lv
Фото: пресс-фото
В феврале в Даугавпилсе во многих учебных заведениях пройдут традиционные встречи выпускников.
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Комментарии
(0-10/5)
natalja
25.01.2017 08:39
2
0
а 8ая средняя
Ответить
gor
25.01.2017 10:22
2
0
natalja
25.01.2017 08:39
а 8ая средняя
Наталья ты с луны свалилась,нет 8-й школы
Ответить
nnn
25.01.2017 16:26
1
1
и школы интерната в стропах тоже нету
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выпускник
25.01.2017 17:39
5
0
Почему нет вечера выпускников в 11 школе? Ну и что, что сейчас она не средняя, но эту школу закончили сотни выпускников. И что, они не могут придти в свою школу?!
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Ученик
25.01.2017 22:29
2
1
5 средняя где? Учеников тоже нет?
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