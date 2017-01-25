На первенстве Даугавпилсской ДЮСШ по боксу собралось около ста участников, выступавших в четырех возрастных категориях. Хозяевам ринга удалось выиграть 12 золотых медалей и еще пять серебряных.

Илья Шмаков (- 63 кг) не только выиграл свой бой, но получил спецприз за лучший тактический бой. Глеб Шилин (- 44,5 кг) также выиграл домашнее первенство и был отмечен наградой за волю к победе.



В командном зачете выиграл Даугавпилс, 2 место – Литва, 3 место – Белоруссия.



Старший тренер отделения бокса и главный судья соревнований Владислав Соколов: «Первые местные соревнования в этом году после каникул, многие воспитанники ДЮСШ достойно зарекомендовали себя для участия в дальнейшем на международных соревнованиях.



Было много совсем юных спортсменов, но они показали достойный уровень подготовки. Отдельно хочется отметить Глеба Шилина – в финале в третьем раунде он, пропустив сильнейший удар по корпусу, не сдал бой, проявив характер, одержал победу.



Сейчас идёт централизованная подготовка ведущих спортсменов нашего города. В марте в Румынии пройдёт чемпионат Европы (от 18 до 22 лет.), в составе сборной Латвии примут участие и воспитанники ДЮСШ – Ритвар Шульга и Эвандер Сервут».



7 -11 февраля сборная команда ДЮСШ Даугавпилса среди взрослых примет участие в международном турнире в Орше (Белоруссия), 13-20 февраля Эдгар Корженевский примет участие в международном молодежном турнире (U-19) в Комсомольске-на-Амуре (Россия).



1 место:

Николай Замятин (- 32 кг)

Эдвин Папино (-32 кг)

Дэвид Угаринко (- 41,5 кг)

Рауль Константинов (- 36 кг)

Никита Элксниньш (- 38 кг)

Глеб Шилин (- 44,5 кг)

Андрис Михайлов (- 48 кг)

Марк Аширов (- 57 кг)

Илья Шмаков (- 63 кг)

Сергей Ракицкий (- 52 кг)

Эдгар Авраменко (- 60 кг)

Кирилл Васильев (- 75 кг)

Валерия Шепетовская (- 57 кг)



2 место:

Эдвин Папино (- 42,5 кг)

Никита Элкснитис (- 38 кг)

Нормунд Вингрис (- 48 кг)

Ален Пучкин (- 60 кг)

Кристина Матилевич (- 60 кг)