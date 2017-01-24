Родители и сестра убитой студентки Элины Пупини продолжают судиться за возмещение морального ущерба со стороны убийцы — Яниса Гайгалса. Родные считают, что жизнь человека не может цениться дешевле щенка.

Как отмечает NRA, выступая в Рижском окружном суде, отец Пупини — Михаил — подчеркнул, что никакие деньги не смогут вернуть ему дочь, но подчеркнул, что сумма возмещения морального ущерба, в которую оценили жизнь человека, должна быть значительно выше, чем, например, цена за продаваемого в интернете щенка. Известный ученый заявил, что человеческая жизнь должна быть ценностью.



"Нам как родителям нужно бороться до конца, используя для этого все существующие возможности. Никакие деньги не смогут облегчить страдания родителей, ребенка которых убили. Я хочу дать сигнал о том, что ребенок стоит намного дороже щенка, что именно человек — ценность", — указал Михаил Пупиньш, добавив, что к нему и его супруге Айе обращались многие родители, оказавшиеся в аналогичной ситуации.



Все средства, полученные от Гайгалса в качестве возмещения морального ущерба, семья Элини Пупини собирается пожертвовать на благотворительность. Процесс по делу продолжится 2 февраля.



Напомним, в сентябре 2015 горда Рижский окружной суд признал Яниса Гайгалса виновным в убийстве студентки Элины Пупини и приговорил его к девяти годам и 10 месяцам тюрьмы. Суд, который рассматривал дело в порядке апелляции, постановил, что Гайгалс совершил убийство без прямого умысла, поэтому приговор оказался более мягким. Родители Элины Пупини собираются обжаловать это решение.



В октябре 2014 года суд Курземского района Риги приговорил Гайгалса к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы, его арестовали в зале суда. Также суд постановил взыскать в пользу родных Элины материальную компенсацию: Айе Пупине — 13 090 евро, Михаилу Пупиньшу — 14 601 евро, Агнесе Пупине — 5 000 евро.



Согласно обвинительному заключению, 15 мая 2012 года Гайгалс выпил у себя дома 600-650 граммов виски и немного шампанского. Чуть позже к нему приехала Элина, между ними вспыхнула ссора, а когда девушка легла на диван, он стал ее душить. Парень душил ее примерно полторы минуты, после чего ударил в висок, а затем нанес еще не менее восьми ударов. Кроме того, он бил Элину Пупиню головой о стену и нанес ей удар в лицо своим коленом.



В результате нанесенных телесных повреждений девушка скончалась, а Гайгалс взял у нее из кошелька 10 латов и скрылся. Об убийстве в полицию заявили родители девушки после того, как она несколько дней не отвечала на звонки. Убийцу искала не только полиция, но и родители — через социальные сети. Через несколько дней Гайгалс сдался полиции сам.



Известно, что Гайгалс и Пупиня познакомились за три месяца до убийства. Их знакомство произошло на портале Draugiem.lv. В мае 2012 года Гайгалс находился в состоянии стресса, поскольку ему предстояло защищать дипломную работу, также у него были долговые обязательства по кредиту. В тот день он отправил Элине sms, пообещав какой-то сюрприз, правда, какой именно, Гайгалс не вспомнил, поскольку говорит, что был пьян.



Лишь 18 мая Гайгалс решил сознаться в содеянном, правда, перед этим он встретился со своей семьей. Из Валмиеры приехал отец Яниса (тоже юрист), он был в шоке, когда сын рассказал ему об убийстве. Поздним вечером 19 мая отец отвел Яниса Гайгалса в полицию.