В этом году наибольшие дотации из фонда выравнивания финансов самоуправлений среди городов получит Даугавпилс, а среди краёв — Резекненский край. Руководители более богатых самоуправлений, которым приходится делиться своими финансами, не очень довольны тем, что им приходится «кормить» слабо развитые города и края, сообщает Латвийское радио.

В целом взносы от самоуправлений рижского района увеличились до 32 млн евро. Одна только Юрмала внесла в фонд выравнивания финансов около 10,8 млн евро. А Марупе – 5,6 млн. Все остальные муниципалитеты выплачивают в общую «копилку» не менее млн евро.



Пока деньги из фонда уходят в такие большие города, как Даугавпилс, Резекне, Лиепая, а также в целые края, самоуправления рижского района не могут обеспечить места в детских садах на своей территории.



Главными донорами фонда являются Рига, Юрмала и Вентспилс.



В свою очередь, самые крупные получатели дотаций находятся в Латгалии: Даугавпилс получил 15 млн, Резекне — 4 млн, Резекненский край —7,5 млн евро.