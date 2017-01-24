Сегодня одной из обсуждаемых на даугавпилсских порталах тем является вопрос повышения тарифа на тепло, информацию о чем разместило на своей домашней страничке предприятие «Daugavpils siltumtīkli». В рамках темы обращено внимание и на некорректное сравнение тарифов в разных городах Латвии.

В свою очередь, портал Nasha.lv обратил внимание еще на один момент. В последнее время руководство города частенько прибегает к сравнению Даугавпилса с другими городами Латвии. И, надо отметить, в этих сравнениях Даугавпилс всегда выигрывает. НО, здесь возникает резонный вопрос: почему каждый раз при сравнении различных показателей Даугавпилса в отношении других городов выбирается наиболее выгодный принцип, который создает идеальную картинку в противовес объективным данным?



Так, например, в конце прошлого года Даугавпилсская дума выступила с радостным заявлением, что единоразовое пособие по рождению ребенка в городе по сравнению с Ригой увеличено в два раза. Казалось бы, можно радоваться. Но, не получается. По нескольким причинам. Поскольку все остальные пособия, связанные с рождением ребенка в семье, выплачиваются государством и, в-основном, исходя из размеров официальных зарплат. А они в Даугавпилсе куда как ниже, чем в Риге. Однако, сопоставлять зарплаты в Риге и Даугавпилсе невыгодно, поэтому этот фактор в расчет не берется.



Если же придерживаться объективности, то средние зарплатные данные по Латвии - 836 евро (до уплаты налогов). В Риге - 908 евро, в Латгалии - 573 евро. После рождения ребенка в течении года или полутора лет родители имеют право получать государственное пособие в размере 60% или 43,75%, соответственно. Итого, в Риге молодая семья в течении года со своей средней зарплаты получит 6500 евро, тогда как в Даугавпилсе - 4125 евро. И это - речь о тех, кто получает официальные зарплаты. Много ли таких в Даугавпилсе? 150 евро разницы между доходами в Риге и Даугавпилсе растворяются как предвыборное обещание после выборов...



Столь же красноречиво сравнение данных по безработице: Рига - 4,8%, Даугавпилс - 11,5%. Понятно, что уровень безработицы напрямую влияет на величину доходов населения, которые, в свою очередь, - на размер получаемых пособий.



Так что, представителям городского самоуправления и приближенным к ним СМИ следовало бы трижды подумать перед тем, как начинать сравнивать с Ригой вообще что-либо. И даже не с Ригой, а с более-менее крупным городом Курземе или Видземе.



"Наша" уже рассказывала о том, что политические страсти, которые происходили в Даугавпилсе несколько лет назад, могли оказать неожиданное влияния на самые разные сферы жизни, казалось бы, далекие от политики. Убийство вице-мэра Немцов, интриги и результаты последних муниципальных выборов, поведение коалиции в думе за последние четыре года, по мнению ряда экспертов, вызывают в обществе апатию и толкают людей на скорейший отъезд из города. Возможно, это только слова. Но цифры свидетельствуют об обратном. В целом по Латвии, начиная с 2011 года, рождаемость медленно, но растет. По предварительным данным ЦСУ, за первые шесть месяцев 2016 года в стране родилось 10 943 ребенка - на 224 (2%) больше, чем за тот же период 2015 года.



В свою очередь, последние четыре года в Даугавпилсе наблюдается противоположная картина. В прошлом году в Даугавпилсе зарегистрировано 778 новорожденных, что является самым низким показателем за последние четыре года, свидетельствует статистика Даугавпилсского отделения ЗАГС. Руководитель отдела ЗАГС Елена Солдатенок объясняет понижение рождаемости с отъездом молодежи из города.



На вопрос о том, что за последние четыре года было сделано, чтобы улучшить экономическое положение жителей города, власти отвечать не спешат. Зато в преддверии выборов все чаще манипулируют некорректными сравнениями и начинают вновь раздавать обещания с отсрочкой на будущее.