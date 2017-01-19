Сегодня, 19 января, верующие отмечают праздник Крещения. В связи с этим в Стропах в третий раз прошло массовое мероприятие и традиционное крещенское купание.
По обыкновению последних лет на берегу озера большие Стропы собралось несколько сотен человек, десятки из которых вопреки небольшому морозу окунулись в заранее обустроенную купель.
Для желающих окунуться в ледяную воду были организованы места для переодевания, на льду дежурили сотрудники спасательной службы. В ходе мероприятия Центр русской культуры угощал всех пирожками и горячим чаем.
Следует отметить, что большая часть купальщиков окунались в крещенскую воду не в первый раз. Тем не менее, было много и тех, кто окунался в "крещенскую иордань" впервые. С каждым годом мероприятие приобретает все большую популярность среди горожан.
Несмотря на то, что главный праздник был организован на Стропском озере, жители Даугавпилса окунались в купели и в других водоемах города, в частности, на озере Шуню.
Для желающих окунуться в ледяную воду были организованы места для переодевания, на льду дежурили сотрудники спасательной службы. В ходе мероприятия Центр русской культуры угощал всех пирожками и горячим чаем.
Следует отметить, что большая часть купальщиков окунались в крещенскую воду не в первый раз. Тем не менее, было много и тех, кто окунался в "крещенскую иордань" впервые. С каждым годом мероприятие приобретает все большую популярность среди горожан.
Несмотря на то, что главный праздник был организован на Стропском озере, жители Даугавпилса окунались в купели и в других водоемах города, в частности, на озере Шуню.
Родители радовались-ребеночек гарантированно стал ангелом
Сколько ионов в одном литре воды Стропского озера,если крест (сереьрянный ?) был в воде десять секунд,а площадь озера 418 гектар
Ересь такое купание!
Один раз покрестили и больше не положено у христиан!
Там собрались комсомольцы от финских бань. Потом нажрутся и начнут похоть тешить .
Город "святых", твою мать.
Вот церковникам самим не смешно? )