Сегодня, 19 января, верующие отмечают праздник Крещения. В связи с этим в Стропах в третий раз прошло массовое мероприятие и традиционное крещенское купание.

По обыкновению последних лет на берегу озера большие Стропы собралось несколько сотен человек, десятки из которых вопреки небольшому морозу окунулись в заранее обустроенную купель.



Для желающих окунуться в ледяную воду были организованы места для переодевания, на льду дежурили сотрудники спасательной службы. В ходе мероприятия Центр русской культуры угощал всех пирожками и горячим чаем.



Следует отметить, что большая часть купальщиков окунались в крещенскую воду не в первый раз. Тем не менее, было много и тех, кто окунался в "крещенскую иордань" впервые. С каждым годом мероприятие приобретает все большую популярность среди горожан.



Несмотря на то, что главный праздник был организован на Стропском озере, жители Даугавпилса окунались в купели и в других водоемах города, в частности, на озере Шуню.