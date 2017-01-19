Национальная служба здоровья напоминает, что государство в период эпидемии оплачивает визиты семейного врача к больным гриппом на дом. Доплата пациента в таких случаях составляет только 2,85 евро.



Как уже сообщалось ранее, грипп в этом сезоне пришел в Латвию раньше обычного, и для данного подтипа вируса характерно не только резкое ухудшение самочувствия, но и крайне тяжелое состояние в начале заболевания.

Для гриппа свойственны такие специфические симптомы, отличающие течение этой болезни от обычной ОРВИ, как резкое ухудшение самочувствия, сильные головные боли, ломота в теле и суставах, высокая температура. Иногда к ним добавляется сухой, «лающий» кашель.