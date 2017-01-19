Управление коммунального хозяйства объявило конкурс на восстановительные работы Даугавпилсских улиц и тротуаров. Претенденты могут подавать предложения до 10 часов утра 20 февраля.

Конкурс разделен на 4 части. Общая стоимость работ по всем частям предполагается в размере 34 000 евро. На эти средства планируется ремонт асфальтобетонного покрытия улиц и тротуаров, восстановление тротуарной плитки и заливка трещин в асфальтобетонном покрытии улиц.



Ремонты планируются на ул. Крауяс (Циетокшня-Карклю), Карклю (Крауяс-ВИдземес), Виенибас (Райня-Лачплеша), Михоэлса (Райня-Кр. Валдемара), Ул. Стацияс (Райня-Алеяс), ул. Дзелзцелю (Нометню-Фабрикас), ул. Плумью (Кауняс - Вентспилс), ул. Ужвалдес (Кауняс-Вентспилс), ул. Турайдес (Лигатнес-Бернату), ул. Стару (Достоевска-Ошкална), ул. Ошкална (Стару-Киршу), ул. Зелинска (Ятниеку-Архитекту), ул. Циалковска (Ятниеку-Циалковска 11), ул. 18 Новембра (18 новемра 317-18 Новембра 319), ул. Архитекту (Зелинска-Архитекту 12), ул. Вингру (Видземес-Видземес 134 Д), ул.Брянскас (Селияс-граница города), ул. Биркенелю (Комунала-граница города), ул. Лидотаю (Вальню - Константиновы ворота), ул. Добелес (Страдниеку - Л.Дарза).



Работы будут выполняться в течение этого года.