Президент Латвии Раймонд Вейонис во время визита в Даугавпилс в среду выразил поддержку проведению стимулирующей предпринимательство налоговой политики, сообщили в пресс-службе президентской канцелярии.
В Даугавпилсе Вейонис встретился с руководством местного самоуправления, предпринимателями и жителями региона, посетил несколько учебных заведений.
"Уравновешенное экономическое развитие — важный аспект безопасности государства, которому следует уделять все больше внимания. Проводя стимулирующую предпринимательство налоговую политику, мы можем добиться доверия общества к госуправлению, а предприниматели, видя, как реализуются уплаченные ими налоги, с большим доверием будут воспринимать конкретные решения правительства", — подчеркнул президент на встрече с даугавпилсскими предпринимателями.
Вейонис заверил, что будет уделять усиленное внимание выполнению задачи правительства до весны разработать новую стратегию налоговой политики, которая будет стимулировать предпринимательскую деятельность и уменьшит социальное неравенство жителей, а также реальному выполнению плана борьбы с теневой экономикой.
На встрече с депутатами и руководством Даугавпилсской думы президент подчеркнул необходимость выполнения важных для развития реформ. "Важно, чтобы приближающиеся муниципальные выборы не остановили развитие регионов и решение важных для жителей вопросов", — сказал он.
Посетив даугавпилсские учебные заведения и встретившись с их учащимися, Вейонис указал, что Латвии нужны хорошо образованные люди. Именно в школьные годы закладываются основы не только индивидуальных достижений и карьеры каждого, но и будущего всего государства, поэтому качеству образования в стране необходимо уделять особое внимание, подчеркнул он.
"Уравновешенное экономическое развитие — важный аспект безопасности государства, которому следует уделять все больше внимания. Проводя стимулирующую предпринимательство налоговую политику, мы можем добиться доверия общества к госуправлению, а предприниматели, видя, как реализуются уплаченные ими налоги, с большим доверием будут воспринимать конкретные решения правительства", — подчеркнул президент на встрече с даугавпилсскими предпринимателями.
Вейонис заверил, что будет уделять усиленное внимание выполнению задачи правительства до весны разработать новую стратегию налоговой политики, которая будет стимулировать предпринимательскую деятельность и уменьшит социальное неравенство жителей, а также реальному выполнению плана борьбы с теневой экономикой.
На встрече с депутатами и руководством Даугавпилсской думы президент подчеркнул необходимость выполнения важных для развития реформ. "Важно, чтобы приближающиеся муниципальные выборы не остановили развитие регионов и решение важных для жителей вопросов", — сказал он.
Посетив даугавпилсские учебные заведения и встретившись с их учащимися, Вейонис указал, что Латвии нужны хорошо образованные люди. Именно в школьные годы закладываются основы не только индивидуальных достижений и карьеры каждого, но и будущего всего государства, поэтому качеству образования в стране необходимо уделять особое внимание, подчеркнул он.
(цитата)
"Даугавпилчане, я тоже вам обещаю, всё-что хотите, в любом количестве, в любое для вас удобное время". )
И что?
У этого мужика, которого воткнули на должность "свадебного генерала", столько же возможностей и ответственности за обещания, как и у меня. Так я, хоть сразу ставлю обещания в кавычки, а этот фраер лепит на полном серьёзе. Спрашивается, как он со своим инструментарием, намерен выполнять подобные обещания?
Ох и "шалунишка", этот Вейонис. ))
здесь так называемых русских,это отолатышенные чувырлы,ставшие хуторянами. Всех в расход!