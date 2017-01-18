18 января в Даугавпилс с региональным визитом прибыл президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне.

Плотная программа, расписанная поминутно до 19 часов вечера, началась со встречи с депутатами в Даугавпилсской городской думе.



В рамках своего визита президент государства посетил учебные заведения Даугавпилса, провел встречу с предпринимателями, посетил Польский культурный центр, после чего встретился с горожанами и жителями Даугавпилсского края. Встреча состоялась в Доме Единства.



Завершился визит президента с супругой посещением богослужения в Римско-католическом костеле Св. Петра в веригах.