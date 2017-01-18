В минувшие выходные на лыжной трассе в Стропах было многолюдно. Даугавпилс проводил городской чемпионат по спортивному ориентированию. Собрались и просто любители активного отдыха. Всего около 400 человек. Гармонию нарушила компания, которая выехала на трассу на квадроцикле. Когда же сотрудник Управления коммунального хозяйства сделал им замечание, сказав, что так передвигаться по трассе запрещено, его грубо обругали и сбили.

Станислав следит за порядком на трассе, чтобы она вовремя и надлежащим образом была подготовлена к соревнованиям. 15 января на трассу выехал квадроцикл, на котором сидели двое мужчин и одна женщина. На просьбу покинуть трассу, ему ответили: "Здесь - в Стропах и в лесу - я хозяин. Иди ты...", затем сбили мужчину и протащили несколько метров. По словам Станислава, они были пьяны, и вели себя как негодяи. Серьезных травм мужчина не получил.



На соревнованиях было много людей: из Литвы, Белоруссии, Эстонии и Латвии. У наблюдавших эту картину гостей, остались ужасные впечатления. Как сказал Станислав, "очень жаль, что столько сил было вложено в создание этой трассы, но из-за нескольких неадекватных жителей, негативное впечатление теперь останется обо всем городе".