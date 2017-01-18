Правительство вчера за закрытыми дверями поддержало дальнейшее продвижение проекта электрификации железной дороги.



Хотя первоначально планировалось начать ее в направлении Вентспилса, электрифицировав на первом этапе линии Даугавпилс-Крустпилс, Резекне-Крустпилс, а далее вентспилсское направление, теперь решено, что проект начнется в направлении Риги. В первую очередь будут электрифицированы линии Даугавпилс-Крустпилс-Рига (Шкиротава) и Резекне-Крустпилс-Рига (Шкиротава). Приблизительные расходы первого этапа - 519 млн евро.



На прошлой неделе министр сообщения Улдис Аугулис пояснил, что начать электрификацию с рижского направления финансово наиболее выгодно. Правда, возможны технические осложнения в связи со строительством инфраструктуры "Rail Baltica".



Общие затраты на электрификацию составят 347 млн евро.