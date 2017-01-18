«Даугавпилс» разбавил череду своих поражений, обыграв 14 января «New Project» - 6:3, взяв, таким образом, реванш за поражение в первом круге высшей лиги чемпионата Латвии по футболу – 2:9.

После первого тайма даугавпилчане вели – 3:0. Открыл счет Никита Калинин, а затем дублем отметился Юрий Халимон.



После перерыва на 29-й минуте хозяева площадки дважды поражают ворота рижан. Сначала Ю. Халимон, а затем Н. Калинин – 5:0. Голевую точку у «Даугавпилса» поставил Ричард Ращевский.



Победа позволила «Даугавпилсу» подняться на пятое место в чемпионате.



«Резекне» сохранил третью позицию, разгромив «Petrow» - 12:3. Хетт-трик оформил Эгил Егоров, дважды были точны Гунтар Силагайлис, Дмитрий Борисов, Юрий Киданов.



В первой лиге у клубов из Латгалии минувший тур оказался не результативным. «Прейли» в гостях уступили «Валмиере» - 2:8, у «воронов» забивали Мик Бабрис и Роланд Путанс.

«Латголс» (Лудза) в гостях капитулировал перед «Саласпилс/Тенте» - 2:11, голы забили Арвил Барканс и Виталий Чулков.