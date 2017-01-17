Врачи и медсестры покидают Латвию, и удивляться нечему: заработная плата в здравоохранении, если ты не работаешь хирургом или врачом в частной клинике, не позволяет обеспечить нормальную жизнь. "300 евро на руки за полный рабочий день - это еще хорошая зарплата для медика с профессиональным образованием. Я знаю случаи, когда работают и за меньшие деньги. Вам не надоело еще терпеть этот произвол?", - задается вопросом руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

Елена - сертифицированный фельдшер на "Скорой помощи", работает уже более 10 лет. Она поделилась с rus.db.lv фрагментом своего трудового договора. 273 евро на руки за полставки. Она специально работает на полставки, чтобы заработать немного больше, чем 200 евро на руки за круглосуточные дежурства.



"Просто у нас "умные головы" придумали такую вещь, как нормальная продленная ставка. - поясняет она. - То есть для обычного работника в месяце есть законные 168 рабочих часов, мы же имеем права работать 240 часов. И за это не полагается надбавка за переработанные часы. Обычный такой рабочий продленный день медика.

Многие на "скорой" оформляют трудовые договоры на полставки, чтоб переработанные часы оплачивались дополнительно.

Таким образом, появляется возможность ну хоть как-то свести концы с концами. Плюс все берут еще ночные смены, которые оплачиваются дополнительно, и мало кто представляет, насколько тяжело работать на выездах по ночам. По словам Елены, медицинские сестры зарабатывают еще меньше. И им тоже приходится брать по 24 часа в сутки.



Портал kasjauns.lv на прошлой неделе опубликовал статью, которая вызвала широкий резонанс: Латвийский центр радиационной безопасности ищет на работу дежурного специалиста с высшим образованием в области физики, химии, биологии или медицины, преимущественно - в области ядерной физики и радиации. При этом претендент должен знать три языка и нормативные акты Латвии и ЕС. Зарплата - 400 евро до вычета налогов. На руки - 333 евро. Представитель центра пояснила порталу, что эта зарплата вполне соответствует нормативным актам в государственном управлении.



Между тем на доске объявлений Государственного агентства занятости ситуация с вакансиями в сфере здравоохранения не такая драматичная. В частных клиниках врачам предлагают зарплаты на уровне 900-1000 евро до уплаты налогов. В государственных больницах и поликлиниках - на 30-40% меньше. Например, операционной сестре в центре травматологии в Риге предлагают 800 евро брутто, а в Даугавпилсской региональной больнице - уже 500 евро до уплаты налогов. Вакансия детского хирурга в той же Даугавпилсской больнице открыта на 942 евро до уплаты налогов - во столько же в среднем оценивается любой другой врач-специалист.



Как пояснил руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис, это обычная история. "300 евро на руки за полный рабочий день - это еще хорошая зарплата для медика с профессиональным образованием. Часто таким специалистам приходится после основной работы идти на дополнительную, чтобы хоть как-то обеспечить свою семью. Кто жалеет себя, тот уезжает работать за границу, потому что с таким темпом жизни люди просто себя сжигают за несколько лет."- сказал В.Керис.



Глава профсоюза также напомнил, что в прошлом году у правительства уже не просили, а требовали повысить заработные платы в медицине, но власти ответили, что денег нет.



В ситуации, когда государство не может или отказывается по каким-либо другим причинам помочь определенной сфере, единственная институция, на которую можно понадеяться (что она покроет хоть какие-то статьи расходов), это самоуправление. Однако не в случае с Даугавпилсом. Как уже сообщалось, в этом году городской бюджет почти на 27 млн. больше, чем годом ранее. Средств добавили практически всем сферам: каким-то миллионами евро, каким-то сотнями тысяч. И только на медицину городские власти посчитали достаточным выделить 449 950 евро. Причем непосредственно Даугавпилсская региональная больница из этой суммы получит всего 14 984 евро.