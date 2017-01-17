20 января в 14.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее состоится открытие фотовыставки Мары Брашмане (Рига) «Баррикады. 1991».

Профессиональная жизнь Мары Брашмане (1944) связана в основном с музеем – с 1970-х годов М.Брашмане работала фотографом в Рундальском замке, где углубленно изучала профессию. Затем она работала в Государственном Художественном музее. С 1995 года обучала фото документации будущих реставраторов в Рижском Строительном колледже.

Фотографиями и фоторепродукциями Мары Брашмане иллюстрировано более 50 книг по искусству и каталогов.

Уже с 1960-х годов она активно участвует в фотовыставках с портретами, природными и городскими пейзажами. Принимала участие во множестве коллективных выставок в Латвии и за границей. Организовала более 20 персональных выставок. В 1991 году появился цикл фотографий «Баррикады».

С 1996 года Мара Брашмане является членом Латвийского общества дизайнеров. В 2003 году фотограф получила Приз года Латвийских художников в области фотоискусства за персональную выставку «Город моей юности» в галерее Союза художников Латвии, а также учрежденный Рижской думой приз Александра Чака. В 2005 году издательство «Neputns» выпустило фотоальбом Мары Брашмане с одноименным названием. В том же году М.Брашмане вступает в Союз художников Латвии.

В 2015 году за заслуги в области культуры Латвии, выдающийся пожизненный вклад в искусство черно-белой фотографии и сохранение культурно-исторического наследия фотохудожница Мара Брашмане была награждена орденом офицера Креста Признания.

Выставка будет работать до 19 февраля 2017 года.