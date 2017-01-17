«Даугавпилс» продолжает свое победное шествие в чемпионате Латвии. Беспроигрышная серия «сине-белых» после выходных игр с «Вентой 2002» составила 12 матчей, которая началась 23 октября 2016 года.

В первой игре гости уперлись. Даугавпилчане открыли счет на шестой минуте, а затем только в третьем периоде смогли удвоить результат. Борьба шла упорной. Вентспилский клуб за счет очков в Даугавпилсе мог улучшить сове турнирное положение, но как не старались гости из Курземе в первом акте этой пьесы из двух матчей, получить главную роль им не удалось. Победа «Даугавпилса» - 2:0.



Во второй половине сезона календарь выстроен по принципу двух игр подряд. Вроде все в равных условиях, но даугавпилчане пока в таких дуэлях на следующий день выглядят свежее и результативнее.



Однако 15 января гости поставили под сомнение победный марш «Даугавпилс» и на второй минуте реализовали большинство - 0:1. Минут через шесть хозяева льда смогли ответить, воспользовавшись своим численным преимуществом – 1:1.



Сил на сопротивление у «Венты 2002» хватило на первой период, во втором «Даугавпилс» прорвало - 5:2, а в третьем была поставлена окончательная точка, когда дважды «сине-белые» огорчали курземцев, играя в меньшинстве.



Тренер «Даугавпилса» Игорь Мартюшов: «Моя задача - не испортить ту картину, которая была создана старшим тренером Юрием Агурейкиным, так как он сейчас с другой командой и мне пришлось на время взять руководство. Рад, что ребята услышали, что им сказали. Особенно это касается второго периода. Стали больше бросать, добивать и голы пошли. В сравнении с первым матчем, то «Вента 2002» была свежей, хотела взять реванш. Мы немного успокоились после двух выездных встреч в Вентспилсе, когда выиграли с почти таким же счетом».



Чемпионат Латвии.1 лига

Даугавпилс. 14 января 2017 года

«Даугавпилс» - «Вента 2002» 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Барковский (Пизанс, Леончик, 5:43), 2:0 – Туревич (Мацкевич-Манько, Р. Вабищевич, 43:35).

Вратари: Д. Куреласс (00:00 – 20:00) – Туркс (00:00 – 59:06, 59:13 – 59:26, 59:35 – 60.00).

Главный судья: Павел Пумпиньш.

400 зрителей



Чемпионат Латвии.1 лига.

Даугавпилс. 15 января 2017 года

«Даугавпилс» - «Вента 2002» 7:2 (1:1, 4:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – Эркевич (Григулис, Цгоев, 1:30 – бол.), 1:1 – Цибульский (Кокин, М. Лещев, 7:22 – бол.), 2:1 – Цибульский (Кокин, Петров, 21:39 – бол.), 3:1 – Кузьменков (Туревич, Быханов – 24:27), 4:1 – Туревич (Кузьменков, Анцитис – 26:27), 4:2 – Фейфер (Дарзиньш, Григулис, 28:44), 5:2 – Кузьменков (Туревич, Анцитис, 32:17), 6:2 – Кокин (Цибульский, Егоров, 49:39 – мен.), 7:2 – Барковский (Шебельбайн, 55,05 – мен.).

Вратари: Д. Куреласс (00:00 – 20:00) – Баранов (00:00 – 26:27), Бергманис (26:27 – 60.00).

Главный судья: Павел Пумпиньш.

400 зрителей