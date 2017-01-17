Поскольку на муниципальных выборах возможность голосовать определяется тем, есть ли фамилия избирателя в списке на участке, выразить свою волю можно будет и без предъявления паспорта — достаточно ID-карты, рассказал в интервью программе «Домская площадь» Латвийского радио-4 глава Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс.

Он указал, что назначенные на лето этого года муниципальные выборы — «первые, насколько я помню, которые будут происходить без изменения основного закона о выборах».

Цимдарс напомнил, что каждый гражданин Латвии будет голосовать в своем самоуправлении, на своем участке, который будет определяться местом проживания за 90 дней до выборов. Избиратель может поменять участок и голосовать там, где у него есть недвижимость, но для этого необходимо сообщить о своем желании. В данный момент это можно сделать не позднее, чем за 25 дней до голосования.



«Надо сказать, что на этих выборах, когда составляются дополнительные списки, человек, который пришел на участок, может голосовать как по паспорту, так и по ID-карте без каких-либо проблем. В паспорте мы не ставим печати, только предъявляем документы... Право голоса определяется не по наличию документа, а по тому, находится ли ваша фамилия в списке», — добавил Цимдарс.



Он указал, что во вторник, 17 января, Сейм рассмотрит законопроект, который предусматривает возможность пересмотра ставки, которую получают члены участковых, районных и городских избирательных комиссий. В данный момент эта сумма чрезвычайно мала — и оплату стоит пересчитать на основании средней зарплаты, указано в законопроекте.



Это, однако, будет относиться только к выборам в Сейм и Европарламент. «На муниципальные выборы эти изменения не влияют, так как муниципальные выборы — за счет бюджета муниципалитетов», — добавил Цимдарс.