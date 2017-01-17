«Если предприятием (прим.ред. - Daugavpils siltumtīkli) будут управлять так, как рекомендует Госконтроль, то, конечно, возможно повышение тарифа. Мы так работать не будем», - заявил на пресс-конференции мэр Даугавпилса Янис Лачплесис.
Градоначальник высказал несогласие с Госконтролем, который указал на то, что посредники по производству тепла на предприятии Daugavpils siltumtīkli привлечены с нарушением Закона о публичных закупках, что может привести к росту тарифа.
По словам мэра, ранее Госконтроль, KNAB, и Бюро по надзору за закупками не видели нарушений при заключении договоров между Daugavpils siltumtīkli и посредниками. Мнение Госконтроля поменялось, так как поменялась политическая ситуация, считает Я. Лачплесис.
По словам мэра, ранее Госконтроль, KNAB, и Бюро по надзору за закупками не видели нарушений при заключении договоров между Daugavpils siltumtīkli и посредниками. Мнение Госконтроля поменялось, так как поменялась политическая ситуация, считает Я. Лачплесис.
Силтумтикли, это кормушка и останется таковой, при любом мэре.
Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,
Припав за уксусным бочёнком,
10 Мурлыча и ворча, трудится над курчёнком.
«Ах, ты, обжора! ах, злодей!»
Тут Ваську Повар укоряет:
«Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька всё-таки курченка убирает.)
Как! быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,—
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
«Кот-Васька плут! Кот-Васька вор!
20 И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
если б ему маячил гонорар.
Не у него чернила кончились, просто заказчик, видимо взял паузу. )
Источником творческого вдохновения нонече является "Хеннесси".
если б ему маячил гонорар.
Не у него чернила кончились, просто заказчик, видимо взял паузу. )