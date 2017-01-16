В ночь с субботы на воскресенье в 3.45 в Государственную Пожарно-спасательную службу поступил сигнал о пожаре в Даугавпилсе.

На ул. Вентспилс горели четыре сарая, находящиеся под одной крышей. Площадь возгорания составила 150 кв.м.



После того, как пламя было потушено, на месте пожара были обнаружены человеческие останки. Возраст и пол погибшего определить пока не удалось.



Расследованием данного происшествия займется полиция.