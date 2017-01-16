С наступлением отопительного сезона на многие семьи в Даугавпилсе тяжелым грузом легла оплата счетов предприятию "Даугавпилсские теплосети". Для того, чтобы выяснить, насколько подъемны счета за отопление для горожан, мы провели на портале Nasha.lv опрос наших читателей.

Оказалось, что для 28% респондентов счета слишком высокие, и оплатить их сразу не представляется возможным. Поэтому накопившиеся долги приходится потом отдавать летом. Еще для 13% жителей счета достаточно высокие, но их оплачивают регулярно. В свою очередь без проблем платят всего 3% горожан, и еще 1% респондентов считает, что отопление в Даугавпилсе достаточно дешевое.



Отметим, что на начало декабря общий долг горожан за тепло составлял 3 222 376 евро. В прошлом месяце (счета в декабре за ноябрь) средняя стоимость отопления 1 кв.м. составляла 1.00 евро. Однако тогда среднесуточная температура воздуха была -0,3 градуса. В декабре -0,4 градуса. В свою очередь счета за январь, с учетом больших морозов, существенно вырастут. А вместе с ними, вероятно, и задолженность горожан за потребленное тепло.