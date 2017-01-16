Президент Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне 18 января отправится с региональным визитом в Даугавпилс, где встретится с руководством городской думы, депутатами и предпринимателями.
Президент также посетит образовательные учреждения — Даугавпилсскую русскую среднюю школу-лицей, Даугавпилсский строительный техникум и Даугавпилсский университет. У главы государства предусмотрено посещение Даугавпилсского центра польской культуры, в Латышском культурном центре он встретится с горожанами, а также посетит молебен в честь 97-летия освобождения Латгалии.
Супруга президента во время визита ознакомится с работой дошкольных учреждений города и художественной школы "Saules Skola", а также посетит музей "Евреи в Даугавпилсе и Латвии" и синагогу.
Супруга президента во время визита ознакомится с работой дошкольных учреждений города и художественной школы "Saules Skola", а также посетит музей "Евреи в Даугавпилсе и Латвии" и синагогу.
А мы ему - ШМАКОВКИ !
А больше порадовать его нечем...
У господина Вейониса, в должности президента, настолько мало рычагов влияния, что вот такие поездки, участие в праздничных мероприятиях и принятие верительных грамот от послов и есть, - вся его работа.
Прочёл сегодня утром высказывание, на одном из порталов - "чангал едет к чангалам". Улыбнуло.
У господина Вейониса, в должности президента, настолько мало рычагов влияния, что вот такие поездки, участие в праздничных мероприятиях и принятие верительных грамот от послов и есть, - вся его работа.
Прочёл сегодня утром высказывание, на одном из порталов - "чангал едет к чангалам". Улыбнуло.
Поскольку национальность "латыш" является симбиозом племён населявших Латвию, а происхождение слов латыш, как и Латвия, от ЛАТГАЛОВ.
Вывод: латгал - это тот же латыш, но со знаком качества.