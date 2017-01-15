В ночь на субботу Латвию накрыл снегопад. В восточной части страны снежный покров увеличился на 4-8 см., сообщает Центр среди, геологии и метеорологии.



Больше всего снега выпало на востоке Латгалии. В Резекне снежный покров увеличился на 9-17 см., в Даугавпилсе - 17-22 см.



В Литве снега выпало почти столько же, сколько в среднем по Латвии, в Эстонии - меньше, в свою очередь в Белоруссии толщина снежного покрова местами достигает 32 см.