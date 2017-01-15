По уже сложившейся традиции Латгальская Центральная библиотека (ЛЦБ) подвела итоги ушедшего года и определила ТОП-10 самых популярных изданий художественной литературы на русском языке в 2016 году. В список вошли книги разных жанров современных авторов.

Самым популярным среди читателей стал роман Г. Д. Робертса «Тень горы», который является долгожданным продолжением одного из самых поразительных романов начала XXI века – «Шантарам». В тройку лидеров также входит роман Джонатана Франзена «Безгрешность» о поисках себя молодой женщины. Тема поиска себя также звучит и в книге, занявшей третье место – это новый роман Э.-Э. Шмитта «Ночь огня» о пешем походе по пустыне Сахара. В десятку популярнейших книг 2016 года также входят несколько работ ныне популярных русских писателей – Виктора Пелевина, Бориса Акунина, Захара Прилепина и Евгения Водолазкина. Нишу молодежной прозы в списке самых читаемых книг занимает роман «Клеймо» ирландской писательницы Сесилии Ахерн – признанного мастера романтической литературы, которая ярко дебютировала в так-называемом направлении young adult.

Список самой популярной детской литературы возглавил автор произведений для среднего школьного возраста Андрей Жвалевский с книгой «Время всегда хорошее», которая рассказывает о занимательном путешествии во времени двух подростков. Примечательно, что в ТОП-10 самых читаемых детских книг вошло еще одно произведение Жвалевского – «Я хочу в школу!». Среди читателей помладше популярными оказались сказки и рассказы про животных, а также сказки по мотивам мультфильмов.