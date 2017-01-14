В ночь на субботу во многих краях страны из-за снегопада увеличился снежный покров. Об этом свидетельствуют данные Центра среды, геологии и метеорологии.

На 7 см. снежный покров увеличился в Даугавпилсе, Добеле, Елгаве, Бауске и Приекуле. Всего на 1 см. меньше снега выпало в столице, а также в Сигулде и Екабпилсе.



По прогнозам синоптиков в восточной части страны сегодня вечером и ночью продолжит идти снег. В Латгалии снежный покров может увеличиться еще на 4-7 см.