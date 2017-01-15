Коалиции предложено начать электрификацию железной дороги с рижского, а не вентспилсского направления, как планировалось изначально, сказал после заседания рабочей группы по вопросам освоения европейских фондов министр сообщения Улдис Аугулис.

По словам Аугулиса, в течение ближайших месяцев будет найдено решение, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на госбюджет при реализации проекта электрификации железной дороги. Одним из решений может быть увеличение основного капитала АО «Латвияс дзелзцельш», вложив в него, например, собственность, чтобы предприятие могло заложить ее под получение кредита.



На первом этапе проекта с 2019 по 2023 год планируется электрифицировать линии Даугавпилс-Крустпилс, Резекне-Крустпилс, далее по направлению к Вентспилсу (общие затраты - 660 млн евро). На втором этапе с 2020 по 2025 год будут электрифицированы линии Крустпилс-Шкиротава, Даугавпилс-Индра по направлению в Ригу (затраты - 519 млн евро).



В свою очередь после 2023 года будет электрифицирован участок Елгава-Лиепая, а с 2025 по 2030 год - реконструированы уже электрифицированные участки в окрестностях Риги.



Общие затраты на электрификацию латвийской железной дороги планируются в размере 1,3 млрд евро.



В нынешнем периоде планирования средств ЕС с 2014 по 2020 год для проекта доступно финансирование Фонда сплочения в размере 347 млн евро.