Как уже сообщалось, Госконтроль опубликовал заключение проверки на предприятии Daugavpils siltumtīkli, указав, что незаконно привлечённые посредники вызывают сомнение о стабильности тарифа на тепло в городе.

Из заключения Госконтроля следует, что договоры с посредниками заключены с нарушением процедур. Более того, тот факт, что предприятие в результате этого получило более дешёвое тепло, чем производило бы само, не оправдывает создание благоприятных условий для работы определенных предприятий и нарушение Закона о закупках.



Как стало известно, мэр Даугавпилса Янис Лачплесис с этим не согласен.



«Они считают, что это неправильно, а мы считаем, что это правильно, что нарушений закона при заключении этих договоров нет», - заявил мэр.